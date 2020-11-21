Россиянин обезглавил ребенка друга, пока его жена рожала седьмого

В Энгельсе Саратовской области 47-летний местный житель убил 6-летнего мальчика, которого у него дома оставил приятель. Об этом пишет «МК».

О преступлении стало известно минувшим вечером. По предварительной версии, 37-летний отчим решил оставить пасынка на попечении друга. Вернувшись спустя некоторое время, он нашел мальчика мертвым, с ножевыми ранениями.

Как сообщается, что злоумышленник у ребенка была отрезана голова. Подозреваемый был задержан, теперь следствие выясняет детали трагедии.

Также в СМИ появилась информация, что мать несчастного мальчика в момент убийства была в роддоме – рожала уже седьмого своего наследника. Ранее ее лишили родительских прав в отношении нескольких детей.

Предположительно, убийство было совершено подозреваемым под действием наркотиков.