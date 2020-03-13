Россияне стали чаще покупать антидепрессанты

Жители России стали чаще покупать антидепрессанты. Такое течение событий замечено с середины февраля.

По сравнению с февралем прошлого года продажи таблеток от депрессии заметно выросли, сообщает Ферра. По мнению экспертов, это связано с отложенным спросом и подготовкой граждан к сложному весеннему периоду обострения психологических проблем.

Глава Союза охраны психического здоровья Наталья Треушникова заявила, что россияне стали покупать больше успокоительных не случайно. Она считает, что причина для этого – увеличение стрессового состояния в стране.