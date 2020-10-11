Российский пенсионер умер от коронавируса и «воскрес»

Портал «Вести-Кузбасс» поделился необычной и запутанной историей из Кемеровской области, где семье сообщили о смерти их пожилого родственника, который оказался жив.

Сообщается, что пенсионер находился в доме для инвалидов. Затем он оказался в лечебном учреждении с подозрением на COVID-19. Через некоторое время родным мужчины рассказали, что он умер.

Отмечается, что на похоронах тело находилось в гробу, как того требуют правила в случае смерти больного от коронавирусной инфекции.

Однако вскоре с семьей покойного связался представитель учреждения, где находился якобы захороненный мужчина. Он рассказал, что их родственник жив, а имя человека, похороненного в его могиле, до сих пор не озвучено. Возбуждено уголовное дело.