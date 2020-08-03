Родители избили ребенка за украденные и потраченные на игрушки 10 тысяч

Следователи изучают видео из Башкирии, где местная семья жестоко наказала 8-летнего сына за кражу денег. Об этом пишет телеканал «НТВ».

Избивавшая сына женщина никак не отреагировала на критику очевидцев. Вскоре подошел отец и со всей силы ударил мальчика в живот. Соседи пригрозили вызвать полицию, но родителей это не остановило.

Выйти и разобраться с агрессивными людьми никто не решился, поэтому вызвали наряд. Выяснилось, что мальчик взял без спроса у своей бабушки десять тысяч рублей и потратил их на игрушки.

Родители мальчика уверены, что воспитание ребенка — их личное дело, а ребенок заслуживает таких методов. В ближайшее время следователи намерены вызвать их на допрос.