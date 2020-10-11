Раскрыта судьба упавших в обморок школьников на линейке под Псковом

Все дети, которым стало плохо во время торжественной линейки в школе №7 в Великих Луках, выписаны из больницы с предварительным диагнозом синдром вегетативной дисфункции. Об этом стало известно ТАСС.

Сообщается, что признаки отравления у школьников отсутствуют. Химико-токсикологическое исследование на наличие в организме наркотических и психотропных веществ дало отрицательный результат.

Также не обнаружено превышения содержания вредных химических веществ в воздухе внутри помещения. Следствие не нашло нарушений к требованиям гигиенических нормативов воды.

Напомним, что 5 октября во время торжественной линейки 13 ученикам из разных классов стало плохо, их госпитализировали.

Директор школы предположила, что состояние детей ухудшилось из-за теплового удара. Начальник управления образования администрации Великих Лук заявила, что обморок школьников мог быть спровоцирован волнением от патриотических речей и музыки.

Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».