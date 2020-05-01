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Пьяный водитель погубил троих человек под Астраханью

Алексей Агеев
Фото: УГИБДД по Астраханской области

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В Астраханской области пьяный автомобилист погубил трех невинных людей. Сам виновник ДТП позднее умер в медучреждении.

Авария случилась 30 апреля, в вечернее время суток, на автодороге Волгоград — Астрахань. Во время прохождения одного из поворотов пьяный водитель 1990 года рождения потерял контроль над своей Audi A4, после чего седан вылетел в кювет и перевернулся.

В итоге 30- и 47-летний пассажиры умерли от полученных ранений на месте происшествия. Виновник трагедии и еще один пассажир его иномарки были госпитализированы, и скончались уже в больнице. Как сообщают Вести со ссылкой на УГИБДД по Астраханской области, погибший автомобилист ранее привлекался к ответственности за вождение машины в состоянии алкогольного опьянения.

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