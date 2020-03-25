Пьяная женщина устроила ДТП, уезжая от полицейских

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Пьяная женщина, уезжая от правоохранителей, устроила аварию. Инцидент произошел в Самаре.

В распоряжении телеканала РЕН ТВ оказалось видео с места событий. На кадрах видно, что тормозить перед стражами порядка девушка не хотела. Она уезжала, а когда осознала, что добралась до тупика, решила скрыться от правоохранителей, двигаясь задним ходом. Во время этого маневра она врезалась в автомобиль ДПС.

Потом она продолжила движение, но все же решила сдаться. Выйдя из салона, женщина упала, не сумев устоять. Теперь девушку лишат прав в третий раз, после того, как она взяла машину приятеля, устроив погоню и ДТП с полицейским авто.

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