Путин подписал указ о выплатах семьям с детьми

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Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми. Текст документа приводит в понедельник пресс-служба Кремля. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно указу, с 1 июня этого года будет осуществлена единовременная выплата по 10 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет (при условии достижения ребенком возраста 16 лет до 1 июля 2020 года).

Кроме того, указом предусмотрены выплаты в апреле — июне 2020 года в размере 5 тыс. рублей семьям, имеющим право на материнский капитал, при условии, что такое право у них возникло до 1 июля 2020 года. Также выплаты с апреля по июнь текущего года в размере 5 тыс. рублей полагаются российским гражданам, проживающим на территории РФ, у которых первый ребенок родился или был усыновлен в период с 1 апреля 2017 г. по 1 января 2020 г.

Полный текст документа.