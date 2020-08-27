Профессиональный боксер избил двух полицейских в Москве

В Москве спортсмен избил полицейских, которые пытались его задержать по подозрению в краже. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ.

Сообщается, что в полицию вызов от женщины. Она рассказала, что ее 26-летний знакомый отобрал у нее мобильный телефон. Когда двое правоохранителей пришли к нему домой, то боксер набросился на них прямо с порога. После драки на стенах лестничной площадки остались кровавые следы.

В результате все трое обратились за медицинской помощью. Известно, что ранее спортсмен судим за кражу. Пока его привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство.

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За нападение на полицейских и кражу, если она подтвердится, мужчине грозит серьезный срок.