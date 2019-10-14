Православные христиане отмечают Покров Пресвятой Богородицы

В понедельник, 14 октября, православные христиане отмечают главный осенний праздник – Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Он празднуется ежегодно именно в этот день.



История праздника уходит корнями в 910 год. Тогда шла война Византийской империи с сарацинами. Мусульмане вплотную подошли к Константинополю. 14 октября во Влахернской церкви, где хранилась риза Богоматери, во время богослужения юродивый Андрей и его ученик Епифаний увидели парящую в воздухе Богородицу, которая распростерла над молящимися своё широкое белое покрывало – покров. После этого Богородица начала молиться.



В России этот праздник имел ещё одно значение – именно 14 октября начинался период осенних свадеб. Одна из народных примет предсказывала – больше снега на Покров, больше свадеб в году.



В Рязани есть храм Покрова Пресвятой Богородицы. Он находится в посёлке Мервино. Сегодня, в 08.45 в храме начнётся праздничное богослужение.



Использованы материалы сайта calend.ru

