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Православные христиане отмечают Покров Пресвятой Богородицы

Фото иконы с сайта Рязанской епархии.

В понедельник, 14 октября, православные христиане отмечают главный осенний праздник – Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Он празднуется ежегодно именно в этот день. 

История праздника уходит корнями в 910 год. Тогда шла война Византийской империи с сарацинами. Мусульмане вплотную подошли к Константинополю. 14 октября во Влахернской церкви, где хранилась риза Богоматери, во время богослужения юродивый Андрей и его ученик Епифаний увидели парящую в воздухе Богородицу, которая распростерла над молящимися своё широкое белое покрывало –  покров. После этого Богородица начала молиться.

В России этот праздник имел ещё одно значение – именно 14 октября начинался период осенних свадеб. Одна из народных примет предсказывала – больше снега на Покров, больше свадеб в году. 

В Рязани есть храм Покрова Пресвятой Богородицы. Он находится в посёлке Мервино. Сегодня, в 08.45 в храме начнётся праздничное богослужение. 

Использованы материалы сайта calend.ru

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