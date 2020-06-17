Появилась новая схема мошенничества с покупкой авто

-

«Российская газета» рассказала о новой схеме мошенничества на вторичном автомобильном рынке.

Сообщается, что злоумышленники оформляют аренду на машину и фальшивую доверенность, по которой выписывают дубликат ПТС. После этого авто выставляют на продажу. Если покупатель не обращает внимания на дубликат ПТС, схема срабатывает.

В Подмосковье местный житель не смог поставить купленную иномарку на учет в ГИБДД. Выяснилось, что машина проходит по уголовному делу. Дело в том, что жертвами мошенников стали владелец машины и покупатель.