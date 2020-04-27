Повар избил придирчивого посетителя кафе в Петербурге

Вечером 26 апреля в доме №9к2 на Европейском проспекте в Петербурге произошел конфликт между сотрудником кафе и посетителем. Об этом пишет портал «Вести.ru».
В Сети появилось видео. Сообщается, что нетрезвый клиент сделал пару замечаний повару, пока стоял в очереди. Этого хватило, чтобы вывести сотрудника заведения из себя. Он решил силой доказать оппоненту свою правоту.
«Ты не понимаешь, что ли?!» — изумился он, демонстрируя приемы кунг-фу.
Отметим, что потерпевший вызвал полицейских. Подробности уточнются.
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