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Повар избил придирчивого посетителя кафе в Петербурге

Никита Брыкин

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Вечером 26 апреля в доме №9к2 на Европейском проспекте в Петербурге произошел конфликт между сотрудником кафе и посетителем. Об этом пишет портал «Вести.ru».

В Сети появилось видео. Сообщается, что нетрезвый клиент сделал пару замечаний повару, пока стоял в очереди. Этого хватило, чтобы вывести сотрудника заведения из себя. Он решил силой доказать оппоненту свою правоту.

«Ты не понимаешь, что ли?!» — изумился он, демонстрируя приемы кунг-фу.

Отметим, что потерпевший вызвал полицейских. Подробности уточнются.

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