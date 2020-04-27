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Повар избил посетителя Бистро в Петербурге

Алексей Агеев

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Фото и видео — 78.ру

26 апреля на Европейском проспекте в Северной столице повар бистро избил посетителя. Видео с моментом инцидента оказалось в распоряжении издания 78.ру.

Уточняется, что пьяный посетитель пришел в кафе, чтобы взять еды. Он вел себя спокойно. Однако все же что-то повару заведения в манерах гостя не понравилось. Как только посетитель покинул бистро, за ним выбежал повар. Он набросился на мужчину, нанося ему удары ногами.

После конфликта потерпевший самостоятельно вызвал правоохранителей и медиков.

Ранее сообщалось, что таксист вылетел из салона авто после ДТП с джипом

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