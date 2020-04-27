Повар избил посетителя Бистро в Петербурге

26 апреля на Европейском проспекте в Северной столице повар бистро избил посетителя. Видео с моментом инцидента оказалось в распоряжении издания 78.ру.
Уточняется, что пьяный посетитель пришел в кафе, чтобы взять еды. Он вел себя спокойно. Однако все же что-то повару заведения в манерах гостя не понравилось. Как только посетитель покинул бистро, за ним выбежал повар. Он набросился на мужчину, нанося ему удары ногами.
После конфликта потерпевший самостоятельно вызвал правоохранителей и медиков.
Ранее сообщалось, что таксист вылетел из салона авто после ДТП с джипом
Читайте также: Двое попали в больницу из-за пьяного угонщика-рецидивиста
Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram