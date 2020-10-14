Полицейский жестоко убил друга-трансгендера в Новосибирской области

Двадцатилетний сотрудник ППС подозревается в убийстве своего 24-летнего знакомого-трансгендера в селе Бурмистрово Новосибирской области, полицейского уволят из органов. Об этом пишет РИА Новости.

Инцидент произошел 5 октября. В ходе конфликта злоумышленник задушил друга, после чего вывез его тело за территорию поселка и скрыл. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Уточняется, что внешне жертва выглядела как девушка, но физически это был мужчина. По предварительной версии, между молодыми людьми завязались отношения, в определенный момент произошел конфликт, который и привел к убийству.

Вину в совершении преступления страж порядка признал. В ближайшее время ему изберут пресечения в виде заключения под стражу.