Полицейские задержали «банду коммунальщиков»

Московские полицейские задержали преступную группировку, члены которой прикидывались работниками управляющей компании и коммунальщиками, а затем грабили людей. Жертвами преступников стали свыше 100 человек.
Как сообщает РЕН ТВ, «коммунальщики» орудовали в Московской области, Москве, и Северной столице. В основном жертвами злоумышленников были пожилые люди, инвалиды и ветераны. Задержанные попадали в дома, уверяя, что хотят осуществить капремонт и заменить трубы водоснабжения, а затем забирали себе деньги, собираемые якобы на закупку нужного оборудования.
Злоумышленники начали «работать» в 2018 году и за два года успели награбить денег у более чем 100 человек. В итоге нарушители закона были пойманы. Задержано 22 преступника. Возбуждено уголовное дело по факту организации преступного сообщества.
Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram