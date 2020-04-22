Полицейские задержали «банду коммунальщиков»

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Московские полицейские задержали преступную группировку, члены которой прикидывались работниками управляющей компании и коммунальщиками, а затем грабили людей. Жертвами преступников стали свыше 100 человек.

Как сообщает РЕН ТВ, «коммунальщики» орудовали в Московской области, Москве, и Северной столице. В основном жертвами злоумышленников были пожилые люди, инвалиды и ветераны. Задержанные попадали в дома, уверяя, что хотят осуществить капремонт и заменить трубы водоснабжения, а затем забирали себе деньги, собираемые якобы на закупку нужного оборудования.

Злоумышленники начали «работать» в 2018 году и за два года успели награбить денег у более чем 100 человек. В итоге нарушители закона были пойманы. Задержано 22 преступника. Возбуждено уголовное дело по факту организации преступного сообщества.

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