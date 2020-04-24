Полчища змей атаковали дом под Краснодаром

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Полчище змей атаковало частный дом в Краснодарском крае. Инцидент произошел в Ленинском хуторе в Киевском сельском поселении.

12 каспийских полозов хозяева нашли на участке и в подвале дома. Как сообщает РЕН ТВ, люди вызывали сотрудников МЧС два раза, потому что с первого раза найти всех змей не вышло.

Уточняется, что во время поисковой операции ни один полоз не пострадал. всех их собрали, отвезли в безопасное место и выпустили.

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