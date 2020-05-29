Пограничник исполнил «жаркие» танцы в свой день в Воронеже

Пограничник станцевал на одной из улиц Воронежа в свой профессиональный праздник. Его танцы засняли на видео. Напомним, день пограничника отмечается в Российской Федерации 28 мая.
Пограничник в военной форме стал исполнять «жаркие» танцы на улице Владимира Невского в Коминтерновском районе. Военнослужащий продемонстрировал нестандартные, хаотичные и резкие движения, сообщает Блокнот Воронеж.
В Сети ролик вызвал ажиотаж. Люди начали шутить на тему танцев военного.
Ранее мы писали, что на трассе М5 под Москвой случилась жесткая авария
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