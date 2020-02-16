Погиб автор знаменитого ремикса на саундтрек к фильму «Бригада»

Диджей и композитор Андрей Иванов, один из создателей проекта Triplex, погиб в Австралии. Музыканту было всего 47 лет. Об этом сообщает Intermedia.ru.



Иванов утонул в Австралии в субботу, 15 февраля. Андрей разбился о скалы, после того как его унесло в океан около пляжа Бонди Бич в Сиднее. Жену музыканта Юлию удалось спасти.



Андрей Иванов был одним из создателей проекта Triplex-А в 1992 году. Вместе с ним начинали Андрей Андреев, Андрей Потапов и Алексей Петин. Затем из названия убрали букву А, а с 1995 года Triplex стал практически сольным проектом Иванова.



Известность музыканту принесли ремиксы саундтреков к фильмам. Сначала на радио попала композиция «Собака Баскервилей», а в 2003 году стал известен саундтрек к телесериалу «Бригада». Ещё одна популярная работа Иванова – совместная композиция с группой Apocalyptica к фильму «Бой с тенью».

