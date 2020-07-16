Подростки вышли в прямой эфир и угодили в огненную аварию

Подростки разбились в Татарстане, показывая свой заезд на машине в соцсетях. В момент ДТП юные лихачи были в состоянии алкогольного опьянения.

Находившийся за рулем легковушки парень хотел поразить девушек-пассажирок, стал показывать на дороге экстремальные «финты», но, не справившись с управлением, спровоцировал ДТП. Неуправляемая машина улетела в кювет и перевернулась. Вслед за этим транспортное средство вспыхнуло.

Потерпевшие сумели выбраться из салона автомобиля до начала пожара. Последствия происшествия попали на видео. При просмотре можно заметить, что девушки получили ушибы и ссадины, а вот один из парней был без сознания.

После ДТП пострадавших госпитализировали. Теперь по факту произошедшего ведется проверка, сообщает РЕН ТВ.