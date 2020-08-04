Подростки избили мужчину ради провокационного видео в Подмосковье

Полицейские нашли подростков, которые избили мужчину ради провокационного видео в Подмосковье, пишет телеканал РЕН ТВ.

Отмечается, что малолетние хулиганы выложили ролик в Сеть, благодаря чему их и удалось вычислить. Школьники набросились на мужчину сзади, бьют по спине, чтобы тот упал, и продолжили наносить удар за ударом.

Сообщается, что злоумышленники выбрали прохожего, который был пьян и плохо соображал, что происходит.

Одному из нападавших 14 лет, второму – 12. В отношении их родителей составили административный протокол за неподобающее воспитание.