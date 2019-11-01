Переезд почти за 17 тысяч: В Карелии пара вызвала такси и отправилась под Архангельск

Сотрудники одной из служб такси на территории Карелии рассказали о нестандартной поездке. Дело в том, что продолжительность пути составила свыше 15 часов, а по километражу переезд составил 1197 километров.

Речь идет о паре из населенного пункта Виданы. Люди вызвали такси для того, чтобы перебраться в город Котлас, расположенный на территории Архангельского региона. Влюбленные решили успеть на праздник к своей внучке. Вызов такси мужчина и женщина пояснили просто: прямой рейс до Котласа отсутствует, несколько пересадок делать не хочется, а остановка автобуса от дома очень далека.

По словам водителя такси, поездка прошла отлично. Забрав своих пассажиров в 11 часов утра, мужчина доставил их до места назначения к 02:30. За длительный переезд людям пришлось заплатить 16 900 рублей, сообщает МК Карелия.