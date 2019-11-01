На главную Новости мира Переезд почти за 17 тысяч: В Карелии пара вызвала такси и отправилась...
Новости мираОбщество

Переезд почти за 17 тысяч: В Карелии пара вызвала такси и отправилась под Архангельск

Сотрудники одной из служб такси на территории Карелии рассказали о нестандартной поездке. Дело в том, что продолжительность пути составила свыше 15 часов, а по километражу переезд составил 1197 километров.

Речь идет о паре из населенного пункта Виданы. Люди вызвали такси для того, чтобы перебраться в город Котлас, расположенный на территории Архангельского региона. Влюбленные решили успеть на праздник к своей внучке. Вызов такси мужчина и женщина пояснили просто: прямой рейс до Котласа отсутствует, несколько пересадок делать не хочется, а остановка автобуса от дома очень далека.

По словам водителя такси, поездка прошла отлично. Забрав своих пассажиров в 11 часов утра, мужчина доставил их до места назначения к 02:30. За длительный переезд людям пришлось заплатить 16 900 рублей, сообщает МК Карелия.

Загрузка...
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»