Пенсионерка испугалась изнасилования и убила ухажера в Омской области

Возбуждено уголовное дело в отношении пожилой жительницы Большереченского района, которая подозревается в убийстве. Об этом пишет портал «Om1.ru».

Инцидент произошел 7 марта. В гости к пенсионерке пришли двое мужчин. В ходе распития спиртного к ним присоединился третий. В разгар застолья один из ухажеров попробовал ее соблазнить. Однако она взяла скалку и несколько раз ударила мужчину.

На следующий день потерпевшему вызвали ему скорую помощь, однако медики спасти омича не смогли. От полученных травм он скончался. Подозреваемую пенсионерку поместили в СИЗО.