Пациенты сбежали из психбольницы в Иркутске

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Фото — РЕН ТВ

Шесть пациентов психбольницы сбежали из учреждения. Побег был совершен ночью с 11 на 12 апреля 2020 года.

В распоряжении телеканала РЕН ТВ оказались кадры, на которых можно увидеть действия сбежавших во время осуществления операции. При прсмотре видео можно заметить, как молодые люди схватили медсестру, провели ее к двери и заставили открыть им дверь. Уточняется, что один из беглецов угрожал медработнику острым предметом.

Напомним, что все пациоенты больницы совершили различные преступления. Их признали невменяемыми и поместили в клинику. Одного из сбежавших – Манусова – осудили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.