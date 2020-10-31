Отчим две недели насиловал семилетнюю девочку в Башкирии

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и аресте 43-летнего жителя Башкирии, который подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера над ребенком, пишет портал «Gorobzor».

Сообщается, что в Караидельском районе отчим две недели насиловал семилетнюю девочку. О случившемся полиции рассказала 33-летняя мама девочки.

По словам женщины, ее сожитель совершал развратные действия в отношении ее дочери в бане и доме в период с 15 до 28 октября. Мужчину уже доставили в Следственный комитет.