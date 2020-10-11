Опубликовано фото мужчины, преследовавшего пропавшую тульскую школьницу

Телеканал НТВ поделился фотографией лица мужчины, который может быть причастен к исчезновению 15-летней школьницы из Богородицка Тульской области.

Сообщается, что девочка пропала более недели назад, а именно 5 октября. Они исчезла по пути в музыкальную школу.

Поиском ребенка занимаются полицейские и волонтеры. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Ранее в Сети появились записи с камер видеонаблюдения, на которые попал подозреваемый. На кадрах видно, как мужчина долгое время идет позади девочки, а на входе в парк начинает озираться и что-то доставать из кармана.