Омичка чудом пережила аварию и вскоре погибла в другом ДТП

В четверг, 9 января, на Ленинградской площади в Омске произошло смертельное ДТП. Об этом пишет портал «Om1.ru».

По словам очевидцев, водитель иномарки Nissan Tiida не пропустила автомобиль скорой помощи. В результате он перевернулся. Выяснилось, что в транспортном средстве находилась пострадавшая, которая чудом выжила в ДТП на улице 4-й Рабочей. Она была в состоянии комы.

Сообщается, что вторую аварию она не пережила. Водитель кареты скорой помощи отделался ушибами. Всего в аварии пострадали шесть человек.