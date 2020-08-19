Омич убил человека из-за оскорбительного комментария в соцсетях

Издание «Новый Омск» сообщило об убийстве, которое мог совершить 31-летний омич в минувшую субботу, 15 августа.

За день до этого погибший автомеханик оставил оскорбительный комментарий в адрес своего возможного убийцы. Вероятно, мужчина назвал «жирной свининой» избранницу оппонента, что могло задеть второго. Словесная перепалка продолжилась в комментариях.

Отмечается, что убитый назвал адрес СТО, в котором работал, и пригласил оппонента встретиться лично.

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По версии следствия, во время личного общения злоумышленник выстрелил потерпевшему в грудь и уехал. Вскоре он скончался. В тот же день стрелка задержали полицейские, в салоне его автомобиля находилась винтовка. Мужчина признался в содеянном. При этом он утверждал, что убитый угрожал ему и его семье.