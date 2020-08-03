Охранник с нагайкой выгнал с пляжа семью с ребенком в Крыму

В Сети появилось видео, на котором мужчина в камуфляжной форме с нагайкой в руках прогоняет с пляжа семью с ребенком. Инцидент произошел в Крыму.

Он представился охранником санатория и утверждал, что этот участок пляжа — частная территория. Автор ролика отметил, что семья перешла в другое место, однако мужчина пошел за ними, собрал в охапку их вещи и выбросил в море. Также он пытался выбить телефон из рук женщины, которая вела съемку.

Выяснилось, что руководство санатория «Форос» приняло решение уволить охранника, который накануне напал на туристов на пляже в Крыму. Сейчас изучаются материалы, в том числе видеозаписи с места событий.

По данному факту будет проведена проверка, пишет РИА Новости.