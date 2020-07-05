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Новости мираПроисшествия

Охранник «Магнита» избил покупателя до потери сознания

Алексей Агеев
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Охранник магазина «Магнит» избил покупателя до потери сознания. Инцидент произошел на Профсоюзной улице в Москве и был записан на видео.

Ролик опубликовали в YouTube. При просмотре кадров можно заметить, как около входа в «Магнит» охранник повалил на землю покупателя и стал жестоко избивать. Секьюрити наносил оппоненту сильные удары ногами.

Покупатель попытался подняться на ноги, однако сделать это у него не получалось. От града сильнейших ударов мужчина потерял сознание. При просмотре видео можно увидеть, как охранник нанес покупателю нокаутирующий удар, после которого мужчина без чувств упал на асфальт.

Прохожие заступились за потерпевшего и отогнали разъяренного охранника. Что стало причиной столь жестокого противостояния, пока неизвестно, сообщает РЕН ТВ.

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