Оценено влияние алкоголя на заболеваемость коронавирусом

Употребление крепкого алкоголя повышает риск заражения коронавирусной инфекцией. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на врача-инфекциониста, кандидата медицинских наук Илью Акинфиева.

«Употребление малых доз, особенно если мы говорим про регулярное употребление алкоголя, в размере 30-45 миллилитров водки, пагубно влияет на иммунную систему», – отметил специалист.

По его мнению, миф о пользе алкоголя при заражении инфекцией мог появиться из инструкции медиков. Она подразумевает, что медик, на приеме у которого был пациент с опасной инфекцией, должен взять 70-процентный спирт, прополоскать рот и сплюнуть.

Акинфиев считает, что едва ли найдется такой человек, способный взять в рот такую концентрацию.