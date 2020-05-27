Очевидцы засняли удар молнии в авиалайнер под Красноярском

Очевидцы засняли на видео и выложили в Сеть удар молнии в авиалайнер. ЧП произошло в небе над Красноярском.
Перед посадкой Ан-124 пролетал мимо грозовых облаков и стал снижаться над жилыми домами. Он собирался зайти на посадку.
В это время небо вспыхнуло, и молния сильно ударила в фюзеляж лайнера. Полет продолжился, пилоты сумели успешно посадить самолет. Однако после инцидента придется ремонтировать сломанные датчики и обшивку Ан-124, пишет РЕН ТВ.
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