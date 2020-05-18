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Очевидцы: Портрет ветерана разместили у помойки в Уфе

Алексей Агеев
Фото: РЕН ТВ
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Жители Уфы рассказали, что в городе разместили протрет ветерана около помойки. Это произошло на перекрестке улиц Мустая Карима и Коммунистической.

Как сообщает РЕН ТВ, Гимай Фасхутдинович Шайхутдинов 17 февраля 1944 года рядом с населенным пунктом Журжинцы организовал оборону. Он уничтожил 250 фашистов.

Однако его портрет повесили над мусорными баками. При этом контейнеры были уже почти до конца заполнены мусором. Ответа от властей Уфы на данный факт пока не последовало.

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