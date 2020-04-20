Очередной «борец с COVID-19» пойман в России

Полицейские задержали ВАЗ с надписью: «Отдел по борьбе с коронавирусом» на территории Алушты (Крым). За рулем машины был 23-летний парень.
По словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, Лада-2112 была затонирована с нарушением регламента безопасности. страховки на автомобиль у водителя не имелось.
В итоге «борец с коронавирусом» получил три протокола. Надписи с машины и тонировку со стекол парень удалил по требованию инспекторов ГИБДД «на месте», сообщает РЕН ТВ.
Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram