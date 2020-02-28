Новый Volkswagen Polo предстал на «живых» снимках

Недавно представители российского офиса компании Volkswagen представили фотографии нового VW Polo для РФ. Теперь эта модель на нашем рынке будет продаваться только в кузове лифтбек. Несколько дней назад автомобиль заметили на улице. Он был окрашен в синий цвет.

Стало известно также, что новинка приедет в Российскую Федерацию уже летом текущего года. В нашей стране машину будут продавать в исполнениях Origin, Respect, Status и Exclusive.

Под капот лифтбека поставят 1.6-литровый мотор с разными форсировками: на 90 и на 110 лошадиных сил; или 1,4-литровый 125-сильный агрегат. В паре с двигателями будут работать пятиступенчатая МКПП, 6-скоростная АКПП или коробка с двумя сцеплениями DSG-7, сообщает speedme.ru.