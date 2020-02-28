На главную Новости мира

Новый Volkswagen Polo предстал на «живых» снимках

Недавно представители российского офиса компании Volkswagen представили фотографии нового VW Polo для РФ. Теперь эта модель на нашем рынке будет продаваться только в кузове лифтбек. Несколько дней назад автомобиль заметили на улице. Он был окрашен в синий цвет.

Стало известно также, что новинка приедет в Российскую Федерацию уже летом текущего года. В нашей стране машину будут продавать в исполнениях Origin, Respect, Status и Exclusive.

Под капот лифтбека поставят 1.6-литровый мотор с разными форсировками: на 90 и на 110 лошадиных сил; или 1,4-литровый 125-сильный агрегат. В паре с двигателями будут работать пятиступенчатая МКПП, 6-скоростная АКПП или коробка с двумя сцеплениями DSG-7, сообщает speedme.ru.

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Елена Митина встретилась с родительским сообществом Михайловского района

Новости Рязани
В пятницу, 28 февраля, депутат Госдумы Елена Митина посетила Михайловский район и встретилась с родительским сообществом. Парламентарий рассказала молодым...
Узнать больше

Елена Митина обсудила с жителями Михайловского района поправки в Конституцию РФ

Новости Рязани
В пятницу, 28 февраля, депутат Госдумы Елена Митина посетила Михайловский район. В рамках визита состоялась встреча с работниками органов местного самоуправления и...
Узнать больше

Елена Митина приняла участие в акции «Подвигу жить в веках»

Новости Рязани
В пятницу, 28 февраля, депутат Госдумы Елена Митина посетила школу №2 города Михайлова и приняла участие в районной акции «Подвигу жить в...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Рязанская компания «Альтернативные системы» отпраздновала 17-летие

Новости Рязани
26 февраля своё 17-летие отпраздновала компания «Альтернативные системы». Сегодня она является одним из самых...
Узнать больше

В Рязани выбрали новое место для школы в Кальном

Администрация
28 февраля в администрации города состоялся круглый стол, посвященный строительству школы для жителей микрорайона Кальное. Глава администрации Рязани...
Узнать больше

Что посмотреть в Рязани в выходные

Новости Рязани
В эти выходные жителей Рязани ждёт много интересных и разнообразных событий. Конечно, одним из самых главных, станет празднование Масленицы. В этом году...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Кто имеет право на улучшение жилищных условий?

Акценты
На сайте Госдумы опубликована статья, в которой рассказывается, какие категории граждан могут претендовать на жильё. Также есть инструкция, что делать, если вы хотите получить положенное вам по закону
Узнать больше

Улица Советской милиции

Акценты
Такого названия в топонимике Рязани нет и никогда не было. Но архивные данные доказывают, что подобное наименование на карте нашего областного центра могло появиться вполне реально ещё в 1919 году. Именно так предлагалось назвать нынешнюю улицу Пожалостина.
Узнать больше

Какие законы вступают в силу в марте

Акценты
Появление гонораров успеха для адвокатов и реестра взаимозаменяемых лекарств, усиление безопасности на транспорте и контроля за производством этилового спирта.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Новый Mercedes-Benz Е-класса показали на тизере

Один человек погиб, шестеро травмированы после ДТП в Коми

Школьники пожаловались главе Челябинского региона на бьющего их лопатой учителя