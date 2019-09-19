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Новый смартфон Lenovo K10 Plus будет презентован 22 сентября

Компания Lenovo намерена представить 22 сентября новый смартфон под названием K10 Plus. На данный момент известный несколько характеристик девайса.

Так, новинка обзаведется увеличенным экраном с диагональю в 6,22 дюйма, который займет 87 процентов всей передней панели. В верхней части дисплея будет располагаться «фронталка» на 16 мегапикселей. Основная камера будет состоять из «глаз» на 13+8+5 мегапикселей.

На задней панели также будет установлен и сканер отпечатка пальцев. Производитель поставит на гаджет чип Snapdragon 632, а также предложит 4 Гб ОЗУ. За продолжительность работы Lenovo K10 Plus будет отвечать аккумулятор на 4050 мАч, сообщает Вевбай.

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