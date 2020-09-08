Новую спортшколу в Волгограде сдадут к концу 2020

В Волгограде планируют сдать новую спортивную школу на улице Ткачева к концу 2020. В настоящее время строители приступили к остеклению фасада здания, сообщают “Городские вести”.

В строительстве спортшколы были применены самые последние технологии: помещение оборудуют энергосберегающими стеклопакетами, которые отражают холодный воздух и сохраняют внутри тепло. Рамы для стеклопакетов изготавливают прямо на объекте, благодаря чему экономятся время и расходы на транспортировку.

Рабочие уже полностью смонтировали систему вентиляции и теплоснабжения, а совсем скоро начнут обрабатывать все конструкции противопожарным составом. На последнем этапе специалистам предстоит смонтировать специальное спортивное покрытие и установить оборудование.