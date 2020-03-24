Новорожденную девочку похитили из роддома в Йошкар-Оле

Никита Брыкин
Новости мира

Сбербанк открыл горячую линию по вопросам работы бизнеса в связи с коронавирусом

Сбербанк открыл для корпоративных клиентов специальную горячую линию по вопросам работы банка в связи с коронавирусом COVID-19. Ее номер — 8 (800) 200-34-40. Линия...
Узнать больше
Новости мира

Водитель чудом выжил при ДТП в Москве

Водитель автомобиля УАЗ чудом остался в живых после ДТП на Варшавском шоссе в Москве. Момент ЧП был заснят на регистратор.
Узнать больше
Новости мира

Кто может пройти анализ на коронавирус

Пациентов разделили на группы по степени риска. В группу низкого риска включены пациенты с симптомами ОРВИ. Анализ им могут сделать по решению врача. ﻿
Узнать больше
Новости мира

14-летний парень катал друзей на машине отчима по Красноярскому краю

Инспекторы ДПС поймали 14-летнего парня за рулем чужой машины. Юноша пытался скрыться от правоохранителей. В Зеленогорске внимание полицейских привлекла...
Узнать больше
Новости мира

В Москве ограбили квартиру на 4 миллиона рублей

Имущество почти 4 миллиона рублей – именно такой оказалась «добыча» вора, обчистившего квартиру Москве. Инцидент случился на территории района Солнцево.
Узнать больше
-

В правоохранительных органах сообщили, что новорожденная девочка, которая ранее похитили из роддома в Йошкар-Оле, нашли живой. Об этом пишет РЕН ТВ.

Отмечается, что необходимо соблюсти процедуры, чтобы можно было точно утверждать, что это тот самый ребенок. В поисковом отряде «Лиза Алерт» подтвердили обнаружение малыша.

Ребенка похитили из роддома днем в понедельник в тот момент, когда мама отлучилась на процедуры. По словам очевидцев, они видели в роддоме постороннюю женщину. Региональный СК возбудил два уголовных дела.

Фото — Pixabay.com

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Горячую воду в Рязани начнут отключать уже с апреля

Новости Рязани
Горячую воду для ремонтных работ в Рязани начнут отключать уже с апреля. Об этом сообщается на сайте МУП «РМПТС».
Узнать больше

В Рязани две бригады скорой помощи отправили на карантин

Новости Рязани
Одна из бригад перевозила в больницу первого рязанца, у которого выявили коронавирус. Напомним, он приехал из Франции. Позднее COVID-2019 выявили у его супруги.
Узнать больше

В Рязани МУП «РМПТС» перешёл на дистанционный приём граждан ﻿

Новости Рязани
С понедельника, 23 марта, МУП «РМПТС» в Рязани перешёл на дистанционный приём граждан из-за коронавируса. Об этом сообщается на сайте предприятия.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Рязани закроют для посетителей бассейны и фитнес-клубы

Новости Рязани
Кроме того, изменяется режим работы кафе и других заведений общепита. Они будут только доставлять готовые блюда по заказам клиентов.
Узнать больше

Стало известно, как будет создаваться Интерактивная карта космических объектов Рязанской области

Новости Рязани
В понедельник, 23 марта, в редакции РИА «7 новостей» состоялась пресс-конференция о реализации проекта «Интерактивная карта объектов Рязанской области, связанных с историей...
Узнать больше

После каникул рязанских школьников переведут на дистанционное обучение

Новости Рязани
После каникул рязанские школьники перейдут на дистанционное обучение. Такой формат работы поручила внедрить Минобру Рязанской области оперативная группа по противодействию распространения COVID-19...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Когда все дома. Как пережить карантин и сохранить мир в семье

Акценты
Карантин уже наступил. Хотим мы того или нет. Паникуем или остаёмся в здравом уме. Сплетничаем или анализируем. Это уже неважно. Школьники дома....
Узнать больше

Трагедия «пухляша»

Акценты
Жизнь похожа на русскую рулетку – никогда не знаешь, какое нажатие курка или,...
Узнать больше

Игумен Лука: Когда нашей природе что-то угрожает, мы обретаем чувство единства

Акценты
В среду, 18 марта, в гостях у 7info побывал кандидат исторических наук, заведующий кафедрой теологии РГУ имени С. А. Есенина, настоятель Спасо-Преображенского...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Мать встала на защиту мужчины, насиловавшего ее дочь

Названы сроки снижения активности коронавируса

Женщине зажевало руку в тестомесильной машине на Алтае