Новорожденную девочку похитили из роддома в Йошкар-Оле

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В правоохранительных органах сообщили, что новорожденная девочка, которая ранее похитили из роддома в Йошкар-Оле, нашли живой. Об этом пишет РЕН ТВ.

Отмечается, что необходимо соблюсти процедуры, чтобы можно было точно утверждать, что это тот самый ребенок. В поисковом отряде «Лиза Алерт» подтвердили обнаружение малыша.

Ребенка похитили из роддома днем в понедельник в тот момент, когда мама отлучилась на процедуры. По словам очевидцев, они видели в роддоме постороннюю женщину. Региональный СК возбудил два уголовных дела.

Фото — Pixabay.com