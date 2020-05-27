Невролог назвал облегчающие боль продукты

Невролог клиники лечения боли ГКБ имени В. В. Виноградова Петр Соков рассказал, что поможет бороться с болью. Советы эксперт дал в беседе с представителями издания «Звезда».
Специалист считает, что при наличии слабой или умеренной боли сильные лекарства не нужны. Лучше переключить внимание от боли на что-то иное. Так, эксперт рекомендует использовать съедобные обезболивающие. Например, перец чили. От боли в голове поможет кофе. Также популярен для смягчения боли коньяк.
Кроме того, Соков заявил, что уменьшить боль поможет прием любых продуктов, приносящих удовольствие. «Заедание» нередко помогает бороться с болезненными ощущениями.
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