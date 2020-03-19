Названы сроки распространения коронавируса в РФ

Коронавирус будет распространяться в Российской Федерации не более 1,5 месяцев. Наиболее «жесткий» период распространения инфекции будет длиться примерно месяц.

Об этом рассказал доктор медицинских наук и руководящий сотрудник Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Борис Ревич. Специалист сделал такое заявление во время программы «60 минут». Эфир проходил на телеканале «Россия 1».

Исследователь полагает, что в РФ увеличение заболевших возрастает более медленно, чем на территории других стран. Об этом пишет Рамблер.