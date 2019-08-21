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Названы самые производительные смартфоны с ОС Android

Специалисты в области смартфонов назвали самые производительные устройства, работающие на ОС Android. В рейтинг были включены пять моделей.

Замыкает ТОП-5 Razer Phone 2, который представляли как гаджет для геймеров. Он оснащен 5,7-дюймовым IGZO-экраном, процессором Snapdragon 845, системой охлаждения с испарительной камерой. Четвертая строчка осталась за Xiaomi Black Shark 2. Последним в ТОП-3 стал Samsung Galaxy S10 с экраном Dynamic AMOLED на 6,1 дюйма, и платформой Exynos 9820.

Второе место занимает OnePlus 7 Pro, обладающий безрамочным дисплеем и комплектующийся высококачественными наушниками с микрофоном. Номер 1 в рейтинге – ASUS ROG Phone 2. Он получил процессор Snapdragon 855 Plus, 12 ГБ оперативной памяти, 6,59-дюймовый AMOLED-экран, развертку на 120 Гц. Устройство откликается за 1 мс, сообщают Актуальные новости.

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