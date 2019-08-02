Названы лучшие подержанные спорткары за 300 тысяч

Автомобильные эксперты назвали лучшие подержанные спортивные машины в ценовом диапазоне до 300 тысяч рублей. В список были включены 3 модели.
Возглавила рейтинг легендарная Toyota Celica из страны восходящего солнца. Эта машина может порадовать владельца мотором, выдающим 192 лошадиные силы. Кроме того, приятными бонусами будут небольшой расход горючего, хорошая динамика и стильный экстерьер. Место №2 остается за корейским Hyundai Tiburon. Если покупать данный автомобиль, можно выбрать вариант с движком на 143 л.с. или же более заряженный – с агрегатом на 165 лошадиных сил. В дополнение вы получите весьма притягательный дизайн купе.
Замыкает ТОП-3 еще один «японец» – Mitsubishi Eclipse. Его основная характеристика – надежность. Однако можно зачастую найти на рынке подержанных авто напрочь «убитые» «Эклипсы». Такую машину лучше не брать, даже если ее цена составляет всего сто тысяч рублей, сообщает Городэй.