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Названы лучшие подержанные спорткары за 300 тысяч

Toyota Celica

Автомобильные эксперты назвали лучшие подержанные спортивные машины в ценовом диапазоне до 300 тысяч рублей. В список были включены 3 модели.

Hyundai Tiburon

Возглавила рейтинг легендарная Toyota Celica из страны восходящего солнца. Эта машина может порадовать владельца мотором, выдающим 192 лошадиные силы. Кроме того, приятными бонусами будут небольшой расход горючего, хорошая динамика и стильный экстерьер. Место №2 остается за корейским Hyundai Tiburon. Если покупать данный автомобиль, можно выбрать вариант с движком на 143 л.с. или же более заряженный – с агрегатом на 165 лошадиных сил. В дополнение вы получите весьма притягательный дизайн купе.

Mitsubishi Eclipse

Замыкает ТОП-3 еще один «японец» – Mitsubishi Eclipse. Его основная характеристика – надежность. Однако можно зачастую найти на рынке подержанных авто напрочь «убитые» «Эклипсы». Такую машину лучше не брать, даже если ее цена составляет всего сто тысяч рублей, сообщает Городэй.

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