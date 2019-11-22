Названа причина резкого старения после 30 лет

Ученые из Гарвардской медицинской школы в Бостоне пришли к выводу, что метаболический синдром повышает риск преждевременного старения мозга у людей среднего возраста, пишет РГ.

Выяснилось, что у людей с нарушением обмена веществ фиксируется уменьшение объема головного мозга. К этому приводят старение, снижение кровотока и, например, болезнь Альцгеймера.

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Эксперты посоветовали укреплять здоровье мозга с помощью питания и физических нагрузок, а также диеты с высоким содержанием фруктов и овощей, цельного зерна, рыбы и ненасыщенных жиров.