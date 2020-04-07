Названа главная версия взрыва в Орехово-Зуево

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Неосторожное обращение с бытовым газом названо главной причиной взрыва в доме на территории Орехово-Зуево (Московская область). Об этом сообщает портал СУ СК по Московской области.

Известно, что следователи провели допрос местных жителей и свидетелей, получили документы от обслуживающих дом компаний, осуществили осмотр места трагедии, изъяли части газового оборудования.

Будут проводиться специализированные экспертизы. Затем расследование перейдет в руки областного управления по особо важным делам.