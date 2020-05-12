Наркоман устроил бойню в стиле банды ГТА в Москве

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Газета «Московский Комсомолец» узнала подобности инцидента с участием 30-летнего дагестанца в центре Москвы.

По словам матери, ее сын регулярно употребляет наркотики. Судя по всему, 11 мая у мужчины на этой почве случилось умопомрачение. Сначала он подошел к 65-летнему таксисту и потребовал деньги. Услышав отказ, злоумышленник выкинул водителя на улицу и ударил по голове.

Свидетелем происшествия стал 34-летний мужчина, который вступился. Наркоман ударил его ножом в бедро. После этого он подбежал к припаркованной маршрутке. Злоумышленник потребовал у уроженца Киргизии деньги, вытащил на улицу и побил.

Мужчина сел за руль маршрутки и поехал по Бауманской улице. На место происшествия прибыли полицейские. Одного из них злоумышленник сбил. Страж порядка упал и ударился коленкой об асфальт. После этого нарушителя задержали.

Следователи СК возбудили уголовное дело по трем статьям.

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