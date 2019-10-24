«Наказали за неправильную парковку»: В Москве спалили дорогой седан

В паблике «ДТП и ЧП Москва» в соцсети ВКонтакте очевидцы сфотографировали сгоревший Mercedes-Benz. Седан черного света засняли стоящим перед входом в подъезд жилого дома.

В соцсети отмечают, что владельца иномарки «наказали за неправильную парковку». Такое предположение вполне реально, ведь на фотографиях видно, что дорогая легковушка припаркована в узком проходе, который ведет к двери подъезда. За машиной располагается многоэтажный жилой дом. Также на кадрах видно, что автомобиль после пожара восстановлению не подлежит. У него выгорел весь моторный отсек и передок.

В Сети люди на сообщение отреагировали неоднозначно. Одни согласились с тем, что нельзя так парковаться, и наказание вполне заслуженное. Другие же осудили неизвестных, которые спалили машину, пояснив, что сгоревшее имущество дорого для хозяина, и нельзя поступать таким образом.