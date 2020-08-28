На Урале мужчина пришел требовать зарплату с гранатой

В Екатеринбурге в здание на улице Гурзуфская пришел мужчина с гранатой. Об этом стало известно порталу «URA.RU».

Сообщается, что у сотрудника был конфликт с работодателем по зарплате.

«Гражданин вошел, угрожает гранатой, требует свою зарплату», – рассказал источник в правоохранительных органах.

В результате из здания эвакуировали 50 человек. Злоумышленника уже задержали. Выяснилось, что предмет, которым он угрожал, оказался муляжом гранты Ф-1 «лимонка».

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Задержанный в Екатеринбург приехал из Москвы работать строителем. По его словам, с марта денег ему не платят. Образовавшийся долг составляет порядка 400 тысяч рублей. По итогам начавшейся проверки будет принято обоснованное процессуальное решение.