На Кубани задержали беглого насильника и убийцу, отсидевшего 42 года

В краснодарском крае задержан рецидивист, сбежавший из двора здания суда в Новороссийске. 57-летний мужчина является обвиняемым в надругательстве и угоне машины, сообщает РЕН ТВ.

Преступление было совершено 14 августа. Рецидивист подошел на улице к 34-летней жительнице Новороссийска и приставил нож к ее горлу. Потом он заставил женщину пройти в ее автомобиль вместе с ним. В салоне транспортного средства он надругался над жертвой и затем заставил ее возить его по улицам Новороссийска. Дождавшись ночи, он призвал женщину остановить транспортное средство в безлюдном месте и изнасиловал ее снова.

Женщина спаслась от смерти, нарушив специально ПДД. Ее машина была остановлена сотрудниками ГИБДД. Преступника задержали, однако он сбежал.

После этого рецидивиста объявили в федеральный розыск. Он был задержан правоохранителями 20 августа на территории Апшеронского района.

Сейчас сотрудники полиции проверяют мужчину на причастность к похожим преступлениям.



20 лет назад его уже судили за убийство двух маленьких девочек. Мужчина вышел из тюрьмы 19 июня текущего года. В первый раз он был осужден, когда ему было 15 лет. Всего в тюрьмах преступник провел 42 года.