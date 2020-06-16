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На Камчатке мужчина отбился от медведя велосипедом

Алексей Агеев
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12 июня велосипедисту пришлось отбиваться от агрессивного медведя с помощью своего «железного коня». Инцидент случился на Камчатке и был заснят на видео.

Медведя около дороги, по всей видимости, прикормили. Он до того обнаглел, что напал на двух велосипедистов, требуя от них еду. Потерпевший решил защищаться от хищника велосипедом. Противостояние на видео заснял автомобилист, который двигался по дороге Петропавловск-Камчатский — Мильково. Как сообщает «Кам-24» водитель машины сумел также помочь велосипедисту отпугнуть злое животное.

На следующий день информация о случившемся дошла до охотоведов. Специалисты нашли медведя и отстрелили его, заметив его агрессивное поведение.

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