На Алтае мужчина задушил автомобильным тросом жену и двух детей

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Суд вынес приговор жителю Алтайского края, которого признали виновным в убийстве супруги и двух детей. Об этом пишет газета «МК» со ссылкой на региональную прокуратуру.

Инцидент произошел в августе 2019 года. Сообщается, что мужчина повез жену с двумя детьми на мотоцикле на вокзал в Славгород. Во время поездки он поссорился с супругой. В ходе конфликта злоумышленник задушил автомобильным тросом женщину и детей 4 и 9 лет, которые стали свидетелями жестокой расправы.

Затем мужчина закопал их тела в лесу. Его приговорили к пожизненному тюремному сроку.