Мужчина сжег заживо 24-летнего приморца

26 мая в Приморском крае нашли труп 24-летнего парня с ожогами. Травмы были расценены как признаки насильственной смерти. в итоге правоохранители возбудили уголовное дело пот факту совершения убийства с особой жестокостью.
По информации издания «Вести: Приморье», неизвестный подошел к погибшему, сидевшему на земле, затем налил на 24-летнего парня строительный клей и поджег. В итоге у пострадавшего было зафиксировано 90 процентов ожогов на теле. От полученных травм молодой человек умер.
Во время проведения расследования удалось установить, кто является подозреваемым в совершении жестокого преступления. Под подозрение попал 33-летний местный житель. Его задержали. Во время беседы с полицейскими мужчина рассказал, что 26 мая был пьян и заметил, что 24-летний приморец занимается токсикоманией. Это обстоятельство разозлило мужчину. Он поджег человека и ушел. Расследование уголовного дела продолжается.
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